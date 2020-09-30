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Общество

Лучшего участкового выберут в Нижегородской области

09 октября 2020 12:04  [120] Общество

Лучшего участкового выберут в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В 2020 году всероссийский конкурс "Народный участковый" проводится в России десятый раз. Победителем станет участковый, получивший наивысший "коэффициент доверия". Он и будет представлять Нижегородскую область во всероссийском финале конкурса.

В первом этапе в пятерку лучших участковых вошли: Дедаев Сергей Николаевич (ОМВД России по Шатковскому району), Куликов Антон Владимирович (ОП № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду), Бураков Владимир Александрович (ПП (дислокация с. Спасское) МО МВД России "Воротынский"), Макаров Александр Валерьевич (МО МВД России "Сергачский"), Телегин Дмитрий Анатольевич (ОП № 3 УМВД России по г. Дзержинску).

На официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области размещены анкеты конкурсантов. Любой желающий в период с 07 по 16 октября 2020 года может проголосовать за понравившегося кандидата по ссылке: https://52.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D1%832020.

 

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