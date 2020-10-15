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Политика

"Сегодня в Нижегородской области строятся современные транспортные объекты", - Евгений Лебедев

18 октября 2020 09:23  [113] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил с Днем работников дорожного хозяйства. В этом году праздник отмечается 18 октября.

"От состояния и развития дорожно-транспортной сети во многом зависит инвестиционная привлекательность региона, развитие бизнеса, безопасность всех участников дорожного движения и многое другое.

Сегодня в Нижегородской области строятся современные транспортные объекты. С опережением срока почти на год завершаются работы по возведению развязки Неклюдово – Золотово в Борском районе, которая позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта. В начале сентября стартовало долгожданное строительство современной эстакады со съездами на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, которая позволит уменьшить поток транспорта. В ближайшее время начинается реализация заключительной части Южного обхода Нижнего Новгорода, благодаря которому значительно улучшится экологическая ситуация. Помимо этого, осуществляется ежедневные ремонт, обслуживание дорог и дорожных коммуникаций.

Благодаря ответственному подходу к делу, профессионализму, повседневному труду рабочих, специалистов, инженеров и руководителей дорожной отрасли повышается качество жизни населения.

Примите слова благодарности за ваш труд и вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области и пожелание здоровья, благополучия, новых успехов, достижений в реализации всех планов и проектов", - пожелал председатель Заксобрания.

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