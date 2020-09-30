Как продвинуть приложение в App Store

Онлайн-магазин от Apple дал возможность тысячам специалистам создавать новые приложения. Конечно, это отлично и пользователи оценили это по достоинству. Но тут же появилась конкуренция, которая не дает легко продвинуть новую программу в App Store. Здесь blog.advertmobile.net/prodvigenie-v-app-store можно узнать массу полезной информации, которая позволит изучить эффективные методы продвижения и реализовать их на практике.

Помните, создатель приложения не должен быть специалистом в области СЕО. Он может быть обычным программистом или дизайнером и при этом добиться максимальных успехов.

5 шагов, которые помогут продвинуть приложение в App Store

Шаг №1. Задайте себе вопросы и найдите на них ответы

После создания приложения стоит поставить перед собой следующие вопросы:

В какую категорию можно поместить созданное приложение?

Каким пользователям будет интересна программа?

После того, как будут получены ответы, можно идти дальше.

Шаг №2. Найти свою целевую аудиторию

К примеру, было создана игра с разными функциями. Но таких игр очень много и, чтобы пользователи заметили именно это приложение, нужно продемонстрировать ее целевой аудитории.

Но как добиться такого результата? Сложный вопрос, но работать в этом направлении стоит. Нужно подобрать площадки, на которых будет мелькать приложение:

Различные социальные сети. Продвижение через социальные сети очень удобно. В них есть таргетированная реклама, где собираются владельцы пабликов с таким же направлением; Различные тематические сайты; Сайты, где можно заказать обзор того или иного приложения и продемонстрировать его окружающим.

Шаг №3. Контекстная реклама

Не каждый умеет настраивать контекстную рекламу. Разобраться в этом вопросе очень сложно. Если самостоятельно сделать ничего не получается, то лучше доверить дело профессионалам в области маркетинга.

Шаг №4. Клиенты – основная часть работы

Если появляются отзывы, то не стоит отмалчиваться. На все отзывы стоит отвечать и общаться с потенциальными пользователями. Мнение людей даст возможность исправить ошибки и превратить стандартное приложение в хорошую программу, которую будут скачивать. На просторах интернета можно найти массу информации, как правильно продвигать приложения. Но никто не расскажет, как правильно общаться с пользователями.

Шаг №5. Выход в ТОП

Раскручивайте приложения, которые создали. Мало просто его закинуть в магазин и ждать, пока его начнут скачивать. Помните, реклама – двигатель прогресса.

Не стоит следовать представленному плану. Да, он работает, но никто не запрещает комбинировать старые методы и внедрять что-то новое.

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