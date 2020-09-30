Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2020 14:56  [55] Площадки для дрессировки собак хотят создать в благоустроенном парке "Швейцария"
09 октября 2020 14:39  [76] АПЗ попал в число лидеров российского рейтинга экоэффективности
09 октября 2020 13:55  [94] Школу в Новинках построят летом 2021 года
09 октября 2020 13:45  [100] "Стриж" начнет курсировать через Стригино с 3 ноября
09 октября 2020 13:41  [108] Противоаварийные работы на Чкаловской лестнице проведут за 66,6 млн рублей
09 октября 2020 13:31  [102] Концерт классической музыки состоялся у Шуховской башни в Дзержинске
09 октября 2020 13:28  [145] Движение транспорта будет ограничено в районе пл.Сенной в октябре-ноябре
09 октября 2020 13:11  [208] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 125 жителей Нижнего Новгорода
09 октября 2020 12:56  [106] Господдержку НХП предложено усилить в Нижегородской области
09 октября 2020 12:44  [115] "Ростелеком" и "АльфаСтрахование" запускают онлайн-страховку от несчастного случая с удобной оплатой "по подписке"
Общество

"Ростелеком" и "АльфаСтрахование" запускают онлайн-страховку от несчастного случая с удобной оплатой "по подписке"

09 октября 2020 12:44  [115] Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" и "АльфаСтрахование" запускают совместные онлайн-продажи страховой защиты от несчастного случая для детей и взрослых с возможностью помесячной оплаты "по подписке". Стоимость полиса — от 60 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Страховая защита оформляется всего за несколько минут на сайте insur.rt.ru, а полис высылается на электронную почту. По программе можно застраховать взрослого, ребенка или всю семью (до двух взрослых в возрасте до 65 лет и двух детей старше трех лет). Полис действует на всей территории России 24 часа в сутки.

"Мы продолжаем развивать и расширять линейку страховых продуктов для семьи, которые легко и буквально за пару минут можно оформить на нашем сайте. Теперь страхование от несчастного случая доступно с удобным ежемесячным платежом, что хорошо знакомо и удобно для наших клиентов, которые регулярно вносят абонентскую плату за услуги связи. Оформление полиса полностью проводится в онлайн-режиме, то есть, что важно в текущих условиях, посещать офис не нужно. Обеспечить спокойствие за близких и детей стало намного проще и удобнее для семейного бюджета", — отметила директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента "Ростелекома" Ирина Козловская.

"Каждый может оказаться в ситуации, когда жизни или здоровью угрожает опасность. Страхование от несчастного случая — надежный способ обеспечить себе спокойствие и финансовую защиту в непредвиденных обстоятельствах. Одно из удобств нашего страхового продукта заключается в том, что его не обязательно оплачивать сразу на год — можно оформить подписку с автопролонгацией, и раз в месяц с банковской карты будет списываться платеж за страховку, размер которого дешевле чашки кофе", — сказала руководитель проекта управления по работе с сетевыми партнерами "АльфаСтрахование" Елена Калмыкова.

Программа для взрослых покрывает риски повреждений, инвалидности первой и второй группы или смерть в результате несчастного случая, для детей — травмы и госпитализацию в результате несчастного случая. Отказаться от подписки можно в любой момент, позвонив по номеру: 8 800 333 75 57.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph