Движение транспорта будет ограничено в районе пл.Сенной в октябре-ноябре Общество

Движение транспорта будет ограничено в районе пл.Сенной в октябре-ноябре. Как сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода, запрет будет действовать на разных участках ул.Тургенева.

Инициатор обращения ООО "Спец ППКС". Это связано с прокладкой газопровода.

Ограничения начнут действовать с утра 12 октября до 30 ноября на нескольких участках: от переулка Бойновский до дома № 24Б по ул.Тургенева, от дома № 24Б до дома № 7 по ул.Тургенева, от дома № 1 до дома № 2 по ул.Новосолдатской, от дома №7 пл.Сенной до дома № 2 ул.Новосолдатской. Подробно измения представлены в постановлении.