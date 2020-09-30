Школу в Новинках построят летом 2021 года Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Школу в Новинках построят летом 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время подрядчик приступил к устройству кровли здания новой школы. Информацию о том, что ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на лето 2021 года, озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Школа в Новинках строится в рамках федеральной программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда".

Строительные работы идут в соответствии с графиком. Уже возведены первый, второй и третий этажи. Также проводятся штукатурные работы, монтаж лестниц, установка оконных блоков, устройство местных проездов и благоустройство территории.

"Это учебное заведение рассчитано на 550 мест: в одну смену здесь будут учиться школьники с 1-го по 11 класс. Создание новых мест в школах – одно из важнейших направлений еще одного национального проекта - "Образование". Таким образом, мы создаем комфортные условия для обучения детей и выполняем задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях", - сказал Глеб Никитин.

Учебные помещения начальной школы (с 1-го по 4 класс) сгруппированы в единый блок в западном крыле здания, помещения средней и старшей школы (5-11 классы) будут занимать северное крыло, в центральной части расположатся вестибюль, пост охраны, гардероб, медицинский блок, буфет, общие, служебные и технические помещения. Для маломобильных групп населения предусмотрен лифт для перемещения между этажами.

"Уже в начале следующего учебного года школа будет готова к приему учеников", - добавил губернатор.

Контракт на строительство объекта был заключен в марте 2020 года. Общая стоимость возведения школы составит 583 млн рублей: это средства федерального и областного бюджетов.

Напомним, всего в Нижегородской области в 2020 году по программе стимулирования жилищного строительства нацпроекта "Жилье и городская среда" ведется строительство шести социальных объектов: трех школ и трех детских садов. Также планируется приступить к реализации проекта по созданию инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым для выделения многодетным семьям в городе Павлово.

Как ранее сообщал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, на реализацию данных проектов из федерального бюджета было выделено 1,6 млрд рублей.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" началась в стране в 2019 году в рамках указа президента России Владимира Путина.