Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Бизнес
09 октября 2020 14:33  [76] Глеб Никитин представил потенциал региона руководителям крупнейших компаний страны
09 октября 2020 14:15  [89] Нижегородские рыбхозы приступили к массовым поставкам выращенной рыбы в торговые сети
09 октября 2020 09:49  [209] Асфальтобетонный завод в Семенове временно закрыли из-за загрязнения воздуха
08 октября 2020 18:38  [282] Глеб Никитин прокомментировал создание института соглашений о защите инвестиций
08 октября 2020 16:08  [263] НБД-Банк и "Велам-Рус" подписали соглашение о сотрудничестве
08 октября 2020 15:41  [297] Нижегородские предприятия заявились на "100 лучших товаров России-2020"
08 октября 2020 14:47  [379] "На нижегородских промышленных площадках необходимо создавать новый технологический уклад", – Олег Лавричев
08 октября 2020 14:31  [242] Завод "Красное Сормово" направить на выплату дивидендов за 2019 год 354 млн рублей
08 октября 2020 13:03  [550] Роботизированные промышленные комплексы представили в Нижнем Новгороде
07 октября 2020 12:04  [343] Филиалы центра "Мой бизнес" открыты в 20 районах Нижегородской области
Бизнес

Нижегородские рыбхозы приступили к массовым поставкам выращенной рыбы в торговые сети

09 октября 2020 14:15  [89] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские рыбхозы начали массовый осенний облов рыбы и поставку в торговые сети региона. Об этом сообщили в областном комитете Госохотнадзора.

Важность развития этого направления отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В регионе действует программа "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области", в рамках которой в 2020 году запланированы средства в размере 18,5 млн рублей для поддержки рыбохозяйственных предприятий. На данный момент субсидии на развитие рыбоводства выплачены 6 нижегородским рыбхозам, подавшим заявки", - сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Средства, выделяемые нижегородским рыбхозам, позволяют наращивать объемы местного производства рыбной продукции, а также развивать новые рыбоводные хозяйства, например, в Семеновском районе. Для Нижегородской области развитие рыбоводства соответствует как современным задачам, так и историческим традициям", - добавил губернатор.

В настоящее время в регионе работают 27 рыбохозяйственных предприятий. Ранее сообщалось, что в 2019 году благодаря программе "Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области" произведено 684 тонны рыбной продукции, а к концу 2022 года планируется достичь показателя производства рыбы 766 тонн в год. В этом году в программу внесены изменения: компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал заменена на субсидирование в расчете на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph