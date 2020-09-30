Нижегородские рыбхозы приступили к массовым поставкам выращенной рыбы в торговые сети Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские рыбхозы начали массовый осенний облов рыбы и поставку в торговые сети региона. Об этом сообщили в областном комитете Госохотнадзора.

Важность развития этого направления отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В регионе действует программа "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области", в рамках которой в 2020 году запланированы средства в размере 18,5 млн рублей для поддержки рыбохозяйственных предприятий. На данный момент субсидии на развитие рыбоводства выплачены 6 нижегородским рыбхозам, подавшим заявки", - сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Средства, выделяемые нижегородским рыбхозам, позволяют наращивать объемы местного производства рыбной продукции, а также развивать новые рыбоводные хозяйства, например, в Семеновском районе. Для Нижегородской области развитие рыбоводства соответствует как современным задачам, так и историческим традициям", - добавил губернатор.

В настоящее время в регионе работают 27 рыбохозяйственных предприятий. Ранее сообщалось, что в 2019 году благодаря программе "Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области" произведено 684 тонны рыбной продукции, а к концу 2022 года планируется достичь показателя производства рыбы 766 тонн в год. В этом году в программу внесены изменения: компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал заменена на субсидирование в расчете на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры.