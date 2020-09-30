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Общество

Площадки для дрессировки собак хотят создать в благоустроенном парке "Швейцария"

09 октября 2020 14:56  [52] Общество

Эксперты в составе общественного совета по благоустройству и развитию парка Швейцария на очередном заседании обсудили развитие спортивной инфраструктуры объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

"Планируется две большие площадки для собак. Мы постараемся, чтобы их оборудовали специальными снарядами для дрессировки и для кинологического спорта. Попросим, чтобы сделали определенное покрытие. У нас в Нижнем Новгороде таких площадок почти нет", – рассказал вице-президент нижегородской областной федерации кинологического спорта и спортивно-прикладного собаководства Виталий Романчук.

В пресс-службе добавили, что участники встречи считают важным развитие любых видов спорта в парке, "но без вреда для деревьев".

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Кульков добавил, что в парке должна появиться площадка для сдачи норм ГТО. "Она объединит вокруг себя много спортсменов, даст возможность для проведения тактических игр. В парке можно будет заниматься легкой атлетикой, возможно, парашютным спортом, надо привлечь сюда кинологов, установить аэротрубу. Мы хотим видеть парк не только культурным и туристическим, но и спортивным центром Нижнего Новгорода", – сказал он.

Ранее члены общественного совета по благоустройству парка "Швейцария" приняли решение регулярно инспектировать работу подрядчика. В совете выделены рабочие группы по разным направлениям благоустройства и дальнейшей работе парка – культура, спорт, экологический и градостроительный контроль, взаимодействие со СМИ, общественностью и т. д. Участники совета – нижегородские экологи, ученые, журналисты, общественники, в том числе представители "Попечительского совета парка "Швейцария", специалисты по ОКН.

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