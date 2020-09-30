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Происшествия

Три человека погибли на пожаре в Нижнем Новгороде днем 9 октября (ВИДЕО)

09 октября 2020 15:35  [124] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Три человека погибли на пожаре в Нижнем Новгороде сегодня днем, 9 октября. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сгорел жилой дом по ул. Эльтонской в Советском районе (рядом с ул.Ванеева). Информация о пожаре поступила в 12:33. Спустя час, в 13:33 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 150 кв.м.

В доме было обнаружено трое погибших. Их личности устанавливают. Неизвестна пока и точная причина пожара. Дальнейшая информация уточняется.

 

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