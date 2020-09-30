Новый ангиографический комплекс начал работать в нижегородской больнице №5 Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Новый ангиографический комплекс с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей введен в эксплуатацию в клинической больнице №5 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Н данном оборудовании можно выполнять такие процедуры, как электрокардиограммы, измерять инвазивное и неинвазивное давление, пульсоксиметрию. Сейчас в больнице также монтируется рентгеновский компьютерный томограф с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе КТ-ангиографии.

Оборудование поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"Нам крайне важно в этом непростом для всех году реализовать мероприятия, которые были предусмотрены по национальному проекту "Здравоохранение". Высокотехнологичное оборудование для больниц - в приоритете. Новые КТ-аппараты, ангиографы, другое оборудование позволит в кратчайшие сроки проводить диагностику и дальнейшие необходимые медицинские манипуляции, чтобы на третьи-четвертые сутки пациент уже мог лечиться амбулаторно и скорее возвращаться к нормальной здоровой жизни", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что высокотехнологичное медицинское оборудование закупается в рамках проектов по борьбе с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, по развитию детского здравоохранения и медико-санитарной помощи первичного звена.

"До конца года мы должны закупить 357 единиц нового оборудования для медицинских организаций региона на сумму более 1,7 млрд рублей", - рассказал Глеб Никитин.

Борьба с заболеваниями сердца - важнейшая задача в рамках национального проекта "Здравоохранение", поскольку во всем мире сердечно-сосудистые заболевания занимают первую строчку среди жизнеугрожающих.