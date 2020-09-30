Декоративные подушки на диваны

Декоративные подушки на диваны пользуются огромной популярностью. Они давно превратились в элемент интерьера, без которого сложно представить диван. Без них он будет смотреться одиноко. Но стоит его украсить подушками, как стандартная модель меняется до неузнаваемости.

Опытные дизайнеры советую обращать внимание на этот предмет и не бояться украшать ими диван. В сети представлено огромное количество фотографий, которые помогут выбрать уникальный вариант.

Красота и удобство в одном флаконе

Еще совсем недавно подушки выполняли свою прямую функцию. Но время не стоит на месте и сегодня на декоративных элементах не спят. Они выступают в роли украшения и задают основной стиль комнаты. С их помощью также можно расставить акценты.

Выбирая декоративные подушки, стоит обращать внимание на советы опытных дизайнеров. Есть кое-какие нюансы, которые нужно ставить во главе угла и учитывать при выборе. Цвет, форма, размеры, ткань – это все нужно продумать заранее и понимать, что абы какие подушечки совершенно не подойдут.

К примеру, подушки для дивана выполнены из той же ткани что и обивка. Иногда они подбираются еще и в тон шторам. Так делать не стоит. Подобная ошибка сильно удешевляет интерьер и все становится каким-то простым.

Зачастую подушки продаются в комплекте с диваном. Подобные изделия смотрятся скучно и сливаются с другими предметами. Они привносят какую-то убогость изделию, и форма дивана становится неправильной.

Да и мода давно ушла вперед. Сегодня такие сочетания совершенно немодны. Но, если такие подушки уже есть в интерьер, то не стоит их выбрасывать. Можно самостоятельно сшить наволочки или купить их в специализированных магазинах.

Основные правила выбора

Выбирая подушки на диван, стоит обращать внимание на следующие факторы:

1. Не отступать от основного тона

Подобрать декоративные подушечки не составит труда. Сделать это очень просто. Нужно отталкиваться от цвета дивана и выбирать изделия в тон. Например, если диван светлый, то подушки должны быть темными и наоборот. Подушек может быть сколько угодно. И если их много, то можно разнообразить цвета. Подобрать несколько темных и несколько светлых.

2. Фактура

Не стоит бояться экспериментов. С фактурами можно поиграть и подобрать что-нибудь интересное. К примеру, если на диване обивка однотонная, то подушечки могут быть с узорами, блестками, ворсом, вышивкой, воланами, кистями, аппликациями и другим всевозможным декором.

Что касается количества, то тут не стоит наваливать на диван сотни подушек разного размера. На кресле будет достаточно 2-4 подушек. А на диване их должно быть не больше 10.

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