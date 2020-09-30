Южный обход Дзержинска отремонтировали по нацпроекту БКАД Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Ремонт южного обхода Дзержинска завершился в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

В нормативное состояние участок протяженностью 1,87 км привели в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Движение автомобилей на этом участке очень интенсивное, и ремонт был необходим. Отмечу, что к работам здесь подошли комплексно: синхронизировали их с действиями ресурсоснабжающих организаций и сначала выполнили ремонт, перекладку магистральной трубы теплоснабжения и канализационных сетей, а затем уже приступили к восстановлению самого дорожного полотна", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона сообщил, что стоимость работ по госконтракту составила 41,9 млн рублей.

Глеб Никитин напомнил, что региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

По поручению губернатора Нижегородской области контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах страны, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.