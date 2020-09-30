Фото:
Выксу окутал дым от лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Выкса.рф сегодня, 9 октября.
Лес в соседнем регионе горит второй день подряд, рассказал Выксе.рф источник в МЧС. Негативным фактором стал сильный ветер.
Также сообщается, что сегодня в Нижней Верее сгорели два дома, а также нашли очаг возгорания в поле между Вилей и Проволочным, где вспыхнули трава и доски. Как сообщили в МЧС и районном лесничестве, округ заволокло дымом не из-за этих пожаров.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+