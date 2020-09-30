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Происшествия

Выксу окутал дым от лесных пожаров в Рязанской области

09 октября 2020 16:06  [215] Происшествия

Фото: с сайта Выкса.рф

Выксу окутал дым от лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Выкса.рф сегодня, 9 октября.

Лес в соседнем регионе горит второй день подряд, рассказал Выксе.рф источник в МЧС. Негативным фактором стал сильный ветер.

Также сообщается, что сегодня в Нижней Верее сгорели два дома, а также нашли очаг возгорания в поле между Вилей и Проволочным, где вспыхнули трава и доски. Как сообщили в МЧС и районном лесничестве, округ заволокло дымом не из-за этих пожаров.

Фото: с сайта Выкса.рф

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