Выксу окутал дым от лесных пожаров в Рязанской области Происшествия

Фото: с сайта Выкса.рф

Выксу окутал дым от лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Выкса.рф сегодня, 9 октября.

Лес в соседнем регионе горит второй день подряд, рассказал Выксе.рф источник в МЧС. Негативным фактором стал сильный ветер.

Также сообщается, что сегодня в Нижней Верее сгорели два дома, а также нашли очаг возгорания в поле между Вилей и Проволочным, где вспыхнули трава и доски. Как сообщили в МЧС и районном лесничестве, округ заволокло дымом не из-за этих пожаров.

Фото: с сайта Выкса.рф