Жителя Выксунского района принудительно изолировали за неуплату штрафов по COVID-19 Общество

Жителя Выксунского района принудительно изолировали за неуплату штрафов по COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

39-летний мужчина в мае и июне текущего года дважды нарушил режим самоизоляции, за что был дважды оштрафован на 1 тысячу рублей.

Несмотря на истечение срока для добровольной оплаты штрафов, административное наказание должником не было исполнено.

Судебный пристав-исполнитель составил в отношении мужчины еще два протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), которые в этот же день были рассмотрены судом.

Мужчине назначили двое суток административного ареста.