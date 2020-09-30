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Общество

Жителя Выксунского района принудительно изолировали за неуплату штрафов по COVID-19

09 октября 2020 16:36  [203] Общество

Жителя Выксунского района принудительно изолировали за неуплату штрафов по COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

39-летний мужчина в мае и июне текущего года дважды нарушил режим самоизоляции, за что был дважды оштрафован на 1 тысячу рублей.

Несмотря на истечение срока для добровольной оплаты штрафов, административное наказание должником не было исполнено.

Судебный пристав-исполнитель составил в отношении мужчины еще два протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), которые в этот же день были рассмотрены судом.

Мужчине назначили двое суток административного ареста.

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