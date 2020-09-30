Нижегородский водоканал помог восстановить водоснабжение 83-летней пенсионерке Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Жительнице Канавинского района восстановили водоснабжение после утечки, которая произошла на сетях, не переданных на обслуживание АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Альбина Феликсовна Заговалко живет в частном доме на улице Ухтомского, и трубопровод, который идет от колодца до ее дома, согласно законодательству должен обслуживаться и ремонтироваться собственником за свой счет. Однако, как оказалось, в доме проживает только сама 83-летняя пенсионерка, инвалид 1 группы, с детства передвигающаяся на коляске, для которой даже поездка до ближайшей водоразборной колонки – непосильная задача.

"С просьбой помочь Альбине Феликсовне в Нижегородский водоканал обратились социальная защита и администрация Канавинского района. Учитывая все обстоятельства, руководство компании решило в качестве исключения пойти навстречу и провести работы на сетях, не находящихся на обслуживании", - сказал начальник Сормовского водопроводного участка Денис Воробьев.

В результате 8 октября была проведена раскопка и переложен участок ветхого трубопровода, после чего холодное водоснабжение в доме Альбины Феликсовны было восстановлено.

"Для меня отсутствие воды в доме было огромной, неразрешимой проблемой. Так что хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог ее решить", - призналась пенсионерка.