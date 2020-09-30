Рециркуляторы нижегородского производителя установили в Стригино Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Рециркуляторы для обеззараживания воздуха, произведенные в Нижегородской области, начали эксплуатировать в аэропорту "Стригино" (входит в холдинг "Аэропорты регионов"). Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности.

"Нижегородские предприятия очень активно включились в работу по производству необходимого оборудования для борьбы с пандемией: рециркуляторов, дезинфицирующих комплексов, аппаратов ИВЛ. В короткие сроки были организованы совершенно новые направления работы на ГЗАС им. А.С.Попова, заводе им. Г.И.Петровского, НПП "Правдинский радиозавод", "Арзамасском приборостроительном заводе им. П. И. Пландина", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Рециркуляторы и другая обеззараживающая техника нижегородского производства востребована как в регионе, так и за его пределами. Сегодня рециркуляторы компании "ЕС Сервис" установили в аэропорту. А компактные рециркуляторы производства АО "НПП "Салют" будут установлены в салонах такси в Нижегородской, Московской областях, а также в Татарстане", - отметил Глеб Никитин.

С работой нового оборудования, установленного в аэропорту, ознакомился министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

"В аэропорту установлено 5 рециркуляторов воздуха, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха в помещении и одновременно обеззараживают его ультрафиолетом в закрытой камере. Специальное стекло бактерицидных ламп исключает образование озона. Рециркуляторы интегрированы в систему Интернета вещей, аналогичную "умному дому" и могут корректировать свою работу, автоматически подстраиваться под другие приборы, обеспечивающие комфорт посетителей аэропорта", - рассказал Максим Черкасов.

Он также отметил, что два нижегородских предприятия (ПАО "Завод им. Г.И. Петровского" и ПАО "ГЗАС им. А.С. Попова") смогли в максимально сжатые сроки получить льготные займы от Фонда развития промышленности на общую сумму более 414 млн рублей. Благодаря этой поддержке на предприятиях было запущено серийное производство рециркуляторов.

Напомним, Нижегородский фонд развития промышленности вошел в топ-10 рейтинга региональных ФРП России по итогам работы за первое полугодие 2020 года. Как отмечал Глеб Никитин, программы ФРП направлены на поддержку крупных, амбициозных проектов в промышленности, на модернизацию производств и увеличение конкурентоспособности предприятий. С начала деятельности федерального Фонда развития промышленности были одобрены 30 заявок от нижегородских предприятий более чем на 7,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что индекс производства медицинского инструмента и оборудования в январе-августе 2020 года в Нижегородской области составил 136,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Выпуском медизделий в регионе занимается более 25 предприятий.