Молодежный парламент Дзержинска презентовал два проекта Общество

Молодежный парламент Дзержинска презентовал два проекта. Об это сообщили в пресс-службе думы города.

Презентация состоялась на очередном заседании молодежного парламента. В мероприятии приняла участие председатель думы Дзержинска Виктория Николаева.

На заседании парламентарии обсудили проекты, реализованные в этом году, и планы на ближайшую перспективу.

О проекте аудиогида "Знакомьтесь, Дзержинск" рассказал его автор, Сергей Якушев. Аудиогид был создан весной этого года и размещен на открытой площадке одного из сайтов – агрегаторов аудиогидов в сети Интернет. На сегодняшний день аудиогид для пешей прогулки по городу включает информацию о 13 самых узнаваемых объектах и местах Дзержинска. Его пользователями стали около тысячи горожан и гостей города.

По словам инициаторов проекта, они планируют его доработать.

"В Дзержинске очень много зданий, которые являются знаковыми для города, интересными для жителей и гостей. Обязательно включим информацию о Шуховской башне, а также хотим добавить тексты о домах 30-х годов, с которых начинался город, ДК Сверлова, о новых зданиях, например, ФОКе", - сказал Сергей Якушев.

Его коллеги порекомендовали дополнить аудиогид такими объектами как городские парки, курдонеры, дендрарий.

Еще один проект, в реализации которого молодежный парламент принял активное участие, - "Открытые тренировки". Проект инициирован членом молодежного парламента при Законодательном собрании региона Александрой Блохиной. В Дзержинске пять мероприятий в рамках проекта организовали специалисты отдела молодежной политики администрации и члены дзержинского молодежного парламента.

Площадкой проведения проекта стал парк "Радуга". Здесь горожане могли принять участие в бесплатных занятиях по киокушинкай, различным танцевальным направлениям и фитнесу, а также пообщаться, послушать выступления дзержинских групп и вокальных коллективов.

"Среди участников очень много и детей и взрослых. Они приходят отдохнуть и позаниматься. Тренировки в таком формате интересны всем. Кто-то сможет понять, что он хороший танцор, кто-то захочет научиться драться, кто-то пришел, чтобы подтянуть свою физическую форму. Я считаю, что это очень хороший проект", - поделился тренер по фитнесу Вячеслав Ардабьев.

Старт проекта намечался на май этого года, однако эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы, сместив время проведения на осень.

"Надеемся, что ситуация изменится к лучшему, и в следующем году "Открытые тренировки" соберут сторонников здорового образа жизни и всех, кто хочет получить заряд бодрости и хорошего настроения, в начале летнего сезона", - прокомментировал один из организаторов проекта в Дзержинске Максим Харченко.