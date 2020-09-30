Общественных контролеров проекта "Городская среда" наградили в Сормовском районе Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Общественных контролеров партийного проекта "Единой России" - "Городская среда" наградили в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе НРО партии.

Награждение состоялось в Светлоярском парке в ходе праздничного мероприятия, посвященного завершению второй очереди благоустройства общественного пространства.

Всего в этом году в Сормовском районе в рамках проекта "Городская среда" партии "Единая Россия" и нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили четыре общественных пространства: скверы на площади Славы, на улице Никиты Рыбакова и на проспекте Кораблестроителей и вторую очередь Светлоярского парка. Работы на всех территориях завершены в срок, все объекты сданы.

За качеством работ на всех пространствах совместно с представителями администрации и депутатами следили общественные контролеры "Единой России". Сегодня активистам вручили благодарственные письма и подарки от местного отделения партии и депутатов.

Как отметила глава администрации, и.п. секретаря местного отделения "Единой России" Светлана Горбунова, жители – самые главные эксперты и взыскательные контролеры, и с каждым годом желающих принимать участие в качестве общественных контролеров в проекте "Городская среда" становится все больше.

"Люди видят и понимают, что они не просто сторонние наблюдатели, а активные участники реализации проекта. С нашими общественными контролерами мы находимся в постоянном контакте, выходим с ними "в поля". И весь процесс – от демонтажа старого покрытия до установки элементов, посадки деревьев – все это делается под их присмотром. Нам с ними работать комфортно, потому что это люди, которые здесь живут, они точно знают, что хочет население, каким хотят видеть жители общественное пространства, как его использовать в дальнейшем. Мы учитываем их замечания и предложения, всегда пытаемся найти контакт, какие-то компромиссные решение. Они очень помогают", - сказала Светлана Горбунова.

Место для мероприятия было выбрано не случайно. Теперь в Светлоярский парк приезжают жители со всего города, количество отдыхающих здесь увеличилось в разы.

"Мы с депутатами много раз собирались в парке вместе с жителями, общественными контролерами, следили, как он преображается. Я думаю, что нижегородцы просто душой прониклись к этому месту, потому что они тоже были создателями этого замечательного пространства. Большое спасибо нашим общественным помощникам", - поблагодарил общественных контролеров депутат городской думы Павел Пашинин.

Благоустройство парка в Сормове велось в два этапа, общественное пространство превратилось в многофункциональную зону отдыха для людей разного возраста. Здесь появились спортивные и детские площадки, памп-трек, по всему периметру обустроена велодорожка, уложена брусчатка на пешеходных дорожках, на берегу озера организованы тихие зоны с гамаками и качелями, проведено масштабное озеленение, оборудовано освещение. Для безопасности и порядка установлено видеонаблюдение. В этом году на работы выделено порядка 70 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Сегодня для всех желающих в преображенном парке прошел спортивный праздник. "Открытые тренировки" под музыку провели инструкторы по фитнесу, боевым единоборствам и зумбе. Причем, занятия рассчитаны на людей любого возраста и физической подготовки.

Депутат городской думы Михаил Иванов вместе с жителями также принял участие в разминке.

"Парк преобразился очень сильно, по сравнению с тем, что было здесь пару лет назад. Созданы зоны для игр, тихого отдыха, занятий спортом. Я думаю, что сейчас это очень актуально, потому что занятия спортом на свежем воздухе это залог здоровья и долголетия. И сейчас, как никогда, нужно поддерживать иммунитет в тонусе и заниматься спортом. И здорово, что теперь для этого в парке созданы комфортные условия для всех желающих", - сказал депутат.

Депутат Гордумы Сергей Пляскин добавил, что общественные пространства должны не просто благоустраиваться, а быть востребованными и функциональными, активно использоваться после реализации проекта.

"У нас в районе в этом году по программе формирования комфортной городской среды проведено благоустройство на нескольких территориях. И сейчас мы с вами на площадке одной из них – Светлоярского парка, где мы получили замечательную зону отдыха. Но самое главное, что хотелось бы отметить, что все пространства, которые делаются для нижегородцев, для сормовичей, они обретают смысл, обретают жизнь только, когда они востребованы жителями, и когда они ими пользуются. И вот сегодня прекрасный пример этому – здесь проводится праздник спорта "Открытые тренировки", бесплатные занятия для детей и взрослых по различным направлениям. Я считаю, что это замечательный проект, замечательное пространство для проведения таких мероприятий", - сказал депутат.

В этом году в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 33 общественных пространства, большинство из них уже сданы и приняты заказчиком.