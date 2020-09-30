Форум по международному сотрудничеству в 2021 году планируют провести в Нижнем Новгороде Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Второй межрегиональный форум по международному сотрудничеству "ИнтерВолга" в 2021 году планируют провести в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Министерство иностранных дел России рассматривает Нижегородскую область как одного из флагманов международного сотрудничества среди субъектов РФ. Регион проявляет очень большую активность в этом направлении", - сказал директор департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Семен Григорьев в ходе Первого форума "ИнтерВолга", который проходил в период с 8 по 9 октября в Самаре.

В мероприятии принимала участие и директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева. В своем докладе глава ведомства рассказала об этапах развития международной жизни Нижегородской области.

"В 90-е годы зарубежные гости приезжали к нам зачастую из любопытства, ведь информации о том, чем привлекательна область, было не так много. С начала 2000-х правительство региона активно включилось в конгрессно-выставочную деятельность: представители власти и бизнеса участвовали в большом количестве выездных мероприятий, регулярно проводились форумы, на которых были представлены стенды Нижегородской области. Сегодня о нашем регионе знают в самых разных странах мира, зарубежные делегации приезжают с конкретной целью, ведут предметный диалог с нижегородскими предприятиями, учреждениями образования и культуры", - поделилась Ольга Гусева.

В рамках панельной дискуссии о проблемных вопросах развития международного сотрудничества регионов России руководитель департамента поделилась нижегородским опытом активизации взаимодействия с зарубежными партнерами.

"Нижегородская область заключила 29 соглашений о международном межрегиональном сотрудничестве", - добавила Ольга Гусева.

В рамках мероприятия директор департамента также поделилась с участниками форума информацией об успехах региона в расширении контактов с муниципалитетами городов-партнеров за рубежом.

Как отметил Семен Григорьев, передовая практика региона по созданию механизма координации международных связей нижегородских муниципальных образований, представленная на XXXIV заседании совета глав субъектов при МИД России, была направлена в субъекты всех федеральных округов России как руководство к действию.

В завершение форума самарские коллеги поддержали инициативу нижегородцев о проведении в 2021 году Второго форума "ИнтерВолга" в Нижнем Новгороде.

Как пояснили в департаменте внешних связей, мероприятие будет приурочено не только к 800-летию столицы Приволжья, но и к 30-летию открытия города для посещения иностранными гражданами.