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Общество

Синоптики рассказали, когда нижегородцам ждать первого снега

09 октября 2020 19:06  [1699] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики рассказали, что первый снег в Нижнем Новгороде в этом зимнем сезоне будет недолговременным и такие осадки пройдут с огромным перерывом до следующего снегопада.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, первый снег в Нижнем Новгороде пройдет 30 октября. Дневная температура в это день составит -2°, а ночная -7°. Предшествовать снегопаду будут четыре дня, когда столбики градусников не поднимутся выше нулевой отметки (ночью – от -3° до -2°, днем – около 0°).

На смену снежного дня придет существенное похолодание – температура понизится примерно на четыре градуса, как ночью, так и днем, но облака расступятся, и будет относительно солнечно.

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