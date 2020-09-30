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Спорт

Капремонт стадиона "Водник" на Бору проводится в рамках нижегородского проекта "Вам решать"

10 октября 2020 10:41  [147] Спорт
Фото: Наталья Баландина

Фото: Наталья Баландина

Капремонт стадиона "Водник" на Бору проводится в рамках нижегородского проекта "Вам решать", инициированного губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Как сообщает газета "Бор сегодня", стоимость работ на объекте составляет 25 млн рублей

"В первую очередь, ремонтные работы включают в себя замену кровли, обновление фасада, внутренняя отделка помещений, а также небольшая перепланировка на первом этаже. Будут перенесены душевые, раздевалки, оборудован туалет для людей с ограниченными физическими возможностями. Предусмотрены дополнительные душевые в тренажерном зале – этого раньше не было", - рассказывает директор МАУ СШ "Спартак" Артемий Белов.

Работы планируют завершить к середине декабря. Уже к новогодним праздникам любители спорта смогут посетить обновленное здание стадиона.

"Но реконструкция "Водника" на этом закончиться не должна. Планируется обустроить футбольное поле, городошную и баскетбольные площадки, теннисный корт и хоккейную коробку для массового катания зимой. Также в планах - ремонт беговых дорожек, на них появится качественное резиновое покрытие. Будут реконструированы и трибуны Проект дальнейшей реконструкции стадиона сейчас в разработке", - добавил Артемий Белов.

Напомним, в 2019 году муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по итогам выбора жителей в этом году будут реализованы 103. В региональном бюджете на 2020 год на их финансирование заложено 900 млн рублей.

О необходимости повышать роль инициативного бюджетирования в стране заявил Президент РФ Владимир Путин.

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