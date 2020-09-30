Благоустройство "Парка Победы" завершено в селе Сеченове Нижегородской области Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Благоустройство "Парка Победы" завершено в селе Сеченове Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, общественное пространство обновлено в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Согласно предоставленной информации, стоимость работ по благоустройству составила 5,4 млн рублей.

"Парк Победы" в селе был заложен в 1995 году в память о погибших в годы Великой Отечественной войны земляках. Сейчас это рекреационная зона, где местные жители любят гулять в любое время года. После проведенного благоустройства в парке появились дорожки для скандинавской ходьбы и велоспорта. Зимой здесь смогут тренироваться и лыжники", - отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Также хочется отметить, что патриотическая концепция, заложенная в самом названии парка, сейчас, после его преображения, более ярко и наглядно визуализирована", — добавил Глеб Никитин.

В рамках благоустройства проведен ремонт существующего мемориала Славы, посвященный участникам Великой Отечественной войны, также появилась конструкция "Звезда" с надписью и подсветкой. По инициативе ветеранов-пограничников установлен памятник-стела "Пограничникам всех поколений посвящается…".

Также была произведена очистка территории от мусора и поросли, в парке облагородили прогулочные аллеи, появилось освещение и зоны отдыха, пешеходный мостик, соединяющий парк с жилой зоной.

В общей сложности в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области предполагается благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.