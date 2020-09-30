Численность диких уток в Нижегородской области за 5 лет выросла на 10 тысяч Общество

Всемирный день мигрирующих птиц отмечается 10 октября.

Эта дата связана с принятием Международной конвенции по охране птиц, подписанной в 1906 году, к которой Россия присоединилась в 1927-м.

Как заявили в комитете госохотнадзора Нижегородской области, с 2018 года Всемирный день мигрирующих птиц отмечается дважды в год - во вторую субботу мая и во вторую субботу октября. В 2020-м он выпал на 9 мая и на 10 октября.

Специалисты по охране объектов животного мира пояснили, что главная задача Дня мигрирующих птиц - организация международного сотрудничества в вопросах сохранения их популяции.

Самая массовая водоплавающая в Нижегородской области – это дикая утка кряква. По данным мониторинга, ее численность за пять лет в регионе выросла со 198 тыс. особей до 208 тыс. Среди других представителей утиных на территории области представлены красноголовый нырок, чирок-свистунок, обыкновенный гоголь и др.

В комитете госохотнадзора добавили, что в Нижегородской области также проводятся мероприятия для охраны гусиных присад в весенний период: для этого на территории девяти муниципальных районов функционирует 13 участков общей площадью более 30 тыс. га, на которых действуют ограничения на добычу объектов животного мира.

Создание данных участков осуществляется в рамках программы "Охрана животного мира Нижегородской области", утвержденной губернатором Глебом Никитиным. Срок реализации мероприятий по программе - с 2018-го по 2022 год.

"Программа также включает в себя комплекс мер, направленных на увеличение популяции объектов животного мира. Например, проводятся биотехнические мероприятия: для лосей и зайцев выкладывают соль, для кабанов создают подкормочные площадки, овсом засеваются специальные кормовые поля", - заявили в госохотнадзоре.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила охоты. Особое внимание в них уделено требованиям безопасности на охоте. Ознакомиться с ними можно на сайте ведомства, в разделе Документы/ Федеральные правовые акты/ "Приказ Минприроды России от 24.07.2020 №477