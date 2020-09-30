Нижегородская область вошла в ТОП-5 в России по числу организаций, включенных в реестр социальных предпринимателей Экономика

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в ТОП-5 по числу организаций, включенных в реестр социальных предпринимателей региона. Об этом заявили в нижегородском минпроме.

"В Нижегородской области более 160 предприятий вошли в реестр социальных предприятий. Официальное подтверждение статуса социального предприятия дает возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, грантовые конкурсы, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

В рамках нацпроекта большое внимание уделяется информированию начинающих и действующих социальных предпринимателей о мерах государственной поддержки.

Так, 12 октября 2020 года в рамках проекта "Популяризация предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" состоится вебинар о мерах поддержки социального бизнеса. Он начнется в 13:00.

Директор "Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области" Игорь Седых расскажет участникам о мерах поддержки и развитии социального предпринимательства в Нижегородской области. Своим опытом реализации социальных проектов поделится депутат Городской думы Нижнего Новгорода, руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Для участия в вебинаре необходима регистрация на официальном портале проекта "Популяризация предпринимательства" - mybiznn.ru.

Также на портале можно пройти тестирование на предпринимательские способности, получить консультацию эксперта, принять участие в обучающих вебинарах на актуальные темы, реализовать проект при помощи опытного ментора, подать заявку на участие в конкурсе "Идея на миллион", получить ценные призы и поддержку наставника. В проекте уже принимают участие около 2,5 тысячи человек.

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