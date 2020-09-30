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Общество

Около 70 обращений поступило от жителей Нижегородской области на горячую линию "Правовой марафон для пенсионеров"

10 октября 2020 13:17  [145] Общество

5-9 октября ГБУ НО "Центр правового консультирования граждан и юридических лиц" в сотрудничестве с уполномоченным по правам человека в Нижегородской области в рамках социально-правовой акции "Правовой марафон для пенсионеров" проводил тематическую горячую телефонную линию для представителей старшего поколения.

Специалисты ГБУ НО "Центр правового консультирования граждан и юридических лиц" бесплатно оказывали правовые консультации гражданам.

За время работы на телефонную линию ГБУ НО "ЦПК" поступило 68 обращений от нижегородцев пенсионного и предпенсионного возраста.

Кроме того, на электронную почту и в аккаунт в социальной сети "ВКонтакте" от граждан пенсионного и предпенсионного возраста поступило 76 обращений.

Как заявил директор государственного бюджетного учреждения Нижегородской области "Центр правового консультирования граждан и юридических лиц" Анатолий Карсаков, нижегородцы обращались в Центр правового консультирования с разными проблемами. Это были вопросы о пенсиях, льготах, социальном обеспечении пенсионеров, в том числе и работающих.

"Я считаю, что такое количество обращений от пенсионеров – это очередное подтверждение востребованности нашей работы. Это стимул для совершенствования дальнейшей деятельности ГБУ НО "Центр правового консультирования граждан и юридических лиц" и показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Отмечу, что независимо от проводимых мероприятий, любой гражданин может обратиться в Центр правового консультирования граждан и юридических лиц и получить квалифицированную правовую помощь наших специалистов", - сказал Анатолий Карсаков.

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