Выплата пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Нижегородской области назначена 44 тысячам семей Общество

44 тысячам нижегородских семей назначена выплата пособий более чем на 54 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Свыше 42 тысяч заявителей уже получило пособия на 50 тысяч детей.

В министерстве социальной политики Нижегородской области сообщили, что на 9 октября 2020 года от жителей региона принято к рассмотрению порядка 93 тысяч заявлений.

В министерстве напомнили, что с заявлением о выплатах на ребенка от 3 до 7 лет можно обратиться непосредственно в управление социальной защиты населения по месту жительства либо в электронном виде, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, либо через многофункциональные центры.

Заявление на выплату пишется однократно, любым из указанных способов. Все необходимые сведения органы социальной защиты запрашивают самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. В случае отказа, например, в связи с превышением дохода, граждане могут повторно обратиться за пособием после изменения обстоятельств, влияющих на право получения пособия.

В Нижегородской области организована работа горячей телефонной линии по вопросу рассмотрения заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Телефон горячей линии: 8 (831) 423-00-16.

Звонки принимают в рабочее время по будням специалисты учреждений социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Телефоны размещены на официальном сайте министерства социальной политики региона и на сайтах учреждений социальной защиты.

"Всем, кто обратится в течение 2020 года, до 31 декабря включительно, выплата будет назначена с января 2020 года, но не ранее, чем ребенку исполнится 3 года", - уточнили в министерстве.

Напомним, что финансовая поддержка семей с детьми является одной из задач национального проекта "Демография".

СПРАВКА:

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 20 марта 2020 года "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей" с 1 января 2020 года установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Размер выплаты в 2020 году составляет половину величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в субъекте Российской Федерации на 2 квартал предшествующего года (в Нижегородской области - 5 329 рублей).

Право на выплату имеют семьи, чьи доходы не превышают величину прожиточного минимума в расчете на душу населения за 2-й квартал предшествующего года (10 456 рублей).

Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается, исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.