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Общество

Административный протокол составлен в ходе проверки масочного режима в торговых объектах Ленинского района Нижнего Новгорода

10 октября 2020 16:14  [35] Общество

Проверки соблюдения масочного режима организуются в Нижегородской области ежедневно. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Всем организациям торговли направлены информационные письма об усилении контроля за соблюдением масочного режима. Кроме того, 8 октября было проведено совещание с руководителями крупных торговых сетевых компаний и торговых центров под руководством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

9 октября прошел рейд по торговым объектам Ленинского района Нижнего Новгорода.

"Мы проверили 85 объектов, среди которых магазины крупных сетевых компаний, торговые центры. Большинство ответственно подошли к организации безопасности для сотрудников и покупателей. В этих магазинах соблюдаются все требования указа губернатора: усилен входной контроль, охрана проверяет посетителей на наличие масок, на полу нанесена разметка, на входе в магазин установлены дезинфицирующие средства. Граждане и сами стали ответственнее – многие приходят в масках, а также с пониманием реагируют на предложение надеть ее в случае отсутствия", - сообщила заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Соловьева.

По результатам проверок составлен один административный протокол.

С 25 сентября уже проведено более 600 проверок объектов торговли.

Ранее в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки усилить контроль соблюдения масочного режима в организациях торговли и общепита поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области №27 гражданам необходимо защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.), а также руки - перчатками при нахождении в общественных местах, транспорте, банках, магазинах и т.п. Организации торговли на основании п.5.2 Указа должны отказать в обслуживании и не допустить в торговый зал покупателей, у которых отсутствуют средства защиты органов дыхания.

За нарушение Указа Губернатора Нижегородской области предусмотрена ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ. Невыполнение правил поведения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на ИП - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс.

Повторное нарушение влечет наложение штрафа на граждан от 15 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП - от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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