Число заболевших COVID-19 растет с каждым днем, приближая к нас к "негативному сценарию", - Андрей Саносян Общество

"Наша задача – не допустить повторных ограничений для бизнеса", - заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Санясян, говоря о соблюдении перчаточно-масочного режима в магазинах, торговых центрах и предприятиях общепита региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, с понедельника, 12 октября, увеличится количество ежедневных проверок соблюдения перчаточно-масочного режима, действующих на территории региона.

"Я вижу, что не все жители и работники торговых точек в полной мере осознают серьезность той ситуации, которая сейчас складывается. Число заболевших COVID-19 растет с каждым днем, а это все сильнее приближает нас к тому, что аналитики называют "негативным сценарием". Неукоснительное соблюдение правил – единственная возможность противостоять распространению коронавируса", - отметил замгубернатора.

"Про последствия для здоровья намного лучше меня скажут врачи, поэтому хочу акцентировать внимание на последствиях для бизнеса. Возможно, не все понимают, насколько губителен для компаний даже небольшой простой, а полное прекращение деятельности на месяц или дольше вводит предприятия, особенно не высокомаржинальный бизнес, в состояние "борьбы за выживание". Многие сферы не до конца оправились от весенних ограничений, а некоторые не имеют возможности возобновить работу до сих пор. Это влечет за собой множество проблем, которые не решишь по щелчку пальцев. Но такова реальность, в которой мы с вами живем. Наша главная задача на ближайшие недели – не допустить повторного закрытия бизнеса", - подчеркнул Андрей Саносян.

"Хочу искренне поблагодарить тех, кто находится в магазинах в перчатках и маске все время, а также сотрудников, которые неустанно напоминают нижегородцам о такой необходимости. Вам не стоит переживать относительно проверок. Остальным же – а их, к счастью, с каждым днем все меньше, - придется нести ответственность согласно букве закона. У нас больше не осталось времени на раскачку", - подытожил замгубернатора.

В соответствии с Указом губернатора Нижегородской области №27 гражданам необходимо защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.), а также руки - перчатками при нахождении в общественных местах, транспорте, банках, магазинах и т.п. Организации торговли на основании п. 5.2 Указа должны отказать в обслуживании и не допустить в торговый зал покупателей, у которых отсутствуют средства защиты органов дыхания.

За нарушение Указа губернатора Нижегородской области предусмотрена ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ. Невыполнение правил поведения влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на ИП - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Повторное нарушение влечет наложение штрафа на граждан - от 15 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП - от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.