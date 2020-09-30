Урожайность рапса в 2020 году в Нижегородской области в два раза превысила прошлогодние показатели Общество

Урожайность рапса в 2020 году в Нижегородской области в два раза превысила прошлогодние показатели, сообщает пресс-служба нижегородского кабмина.

В период текущей уборочной кампании урожайность рапса в хозяйствах Нижегородской области составляет 21 центнер с гектара, что в два раза больше, чем в 2019-м. Об этом сообщил региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов.

"Рапс – высокорентабельная культура, пользующая большим спросом, поэтому интерес со стороны аграриев к ней возрастает, - отметил Николай Денисов. - Вместе с тем это культура достаточно сложная в выращивании, но при соблюдении технологий возделывания дает хорошую урожайность. На сегодняшний день средняя урожайность рапса в регионе составляет 21 центнер с гектара, что на 10 центнеров больше, чем в прошлом году".

Министр отметил, что уборка рапса продолжается в регионе. С площади 7,4 тысячи гектаров намолочено более 15 тысяч тонн семян рапса.

Сельхозпредприятия региона производят из рапса пищевое и техническое масло, а полученный в результате переработки рапсовый жмых используется в качестве корма для скота.

"С начала года агропредприятия региона экспортировали более 500 тонн рапсового масла. Спрос на этот продукт на мировом рынке постоянно растет, - подчеркнул Николай Денисов. – Рапс является экспортоориентированной культурой, поэтому в целях стимулирования увеличения его производства в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт» аграриям компенсируется часть затрат, связанных с производством, переработкой и реализацией".

По данным регионального минсельхоза, переработкой рапса в Нижегородской области занимаются 6 заводов: ООО "Торговый дом "Завод растительных масел" (Борский район), СПК "Березняки" (Гагинский район»), фермерское хозяйство Домашенков А.Г. (Сеченовский район), ТНВ "Михеев и Компания" (Бутурлинский район), фермерское хозяйство "Россия" (Сеченовский район), ХПП "Перевозское" (Перевозский район).

Напомним, в 2018 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе был разработан проект "Экспорт продукции АПК", который направлен на увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что с начала 2020 года предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области увеличили экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 14% к уровню 2019-го, до 200 млн долларов.