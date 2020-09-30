Более 200 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес", - Глеб Никитин Общество

В Нижегородской области в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес" высажено более 200 тысяч новых деревьев. Об этом, как передает пресс-служба регионального правительства, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Такая акция стартовала в сентябре в рамках национального проекта "Экология", продлится она до 31 октября. Специалисты уже высадили деревья на 70 гектарах и за оставшиеся несколько недель увеличат площадь еще на 30 гектаров. А в целом по итогам осеннего лесовосстановления на территории региона будет высажено более 1000 гектаров леса", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области, в регионе действует интерактивная карта на сайте www.сохранимлес.рф, на которую наносятся новые деревья, посаженные в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес". Этот интернет-ресурс позволяет с помощью геолокации найти координаты ближайшей к пользователю точки посадки, узнать количество деревьев, виды саженцев и получить контакты координатора.

В целом с начала 2020 года до конца сентября в Нижегородской области высажены саженцы на площади 4284 гектара (92% от плана): это порядка 17 млн деревьев. Вместе с проведением акции "Сохраним лес" лесовосстановление проводится силами специалистов профильного департамента и соответствующих служб, с привлечением школьников, студентов и всех желающих. Также департамент лесного хозяйства принял в этом году участие в акции "Сад Победы", которая проводилась в стране в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: на 75 лесных участках Нижегородской области весной был посажен лес на площади более 250 га. Кроме того, в рамках нацпроекта "Экология" проведены уходы за лесными культурами на площади более 40 тысяч гектаров.

Все лесовосстановительные мероприятия организуются с учетом санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в регионе в последние годы сложилась положительная тенденция: обеспечивается положительный баланс между выбытием лесов и лесовосстановлением.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе реализуется национальный проект "Экология", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году.