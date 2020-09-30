Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2020 17:11  [166] Число заболевших COVID-19 растет с каждым днем, приближая к нас к "негативному сценарию", - Андрей Саносян
11 октября 2020 14:48  [151] ДК с музеем и выставочным залом откроют в поселке Нижегородец в рамках нацпроекта "Культура"
11 октября 2020 14:06  [176] Глеб Никитин доволен результатами работ дорожников на трассе Городец-Зиняки-Кантаурово
11 октября 2020 13:19  [153] Урожайность рапса в 2020 году в Нижегородской области в два раза превысила прошлогодние показатели
11 октября 2020 11:56  [130] Более 200 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес", - Глеб Никитин
11 октября 2020 09:30  [195] "Сельское хозяйство является необходимой составляющей благополучия регионов", - Евгений Лебедев
11 октября 2020 09:21  [297] "Агропромышленная отрасль Нижегородской области стабильно демонстрирует высокие достижения", - Глеб Никитин
10 октября 2020 17:28  [384] Горячая телефонная линия по вопросам занятости пройдет в Нижегородской области с 12 октября по 1 ноября
10 октября 2020 16:14  [556] Административный протокол составлен в ходе проверки масочного режима в торговых объектах Ленинского района Нижнего Новгорода
10 октября 2020 15:58  [472] Выплата пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Нижегородской области назначена 44 тысячам семей
Общество

Более 200 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес", - Глеб Никитин

11 октября 2020 11:56  [130] Общество

В Нижегородской области в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес" высажено более 200 тысяч новых деревьев. Об этом, как передает пресс-служба регионального правительства, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Такая акция стартовала в сентябре в рамках национального проекта "Экология", продлится она до 31 октября. Специалисты уже высадили деревья на 70 гектарах и за оставшиеся несколько недель увеличат площадь еще на 30 гектаров. А в целом по итогам осеннего лесовосстановления на территории региона будет высажено более 1000 гектаров леса", - сказал Глеб Никитин.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области, в регионе действует интерактивная карта на сайте www.сохранимлес.рф, на которую наносятся новые деревья, посаженные в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес". Этот интернет-ресурс позволяет с помощью геолокации найти координаты ближайшей к пользователю точки посадки, узнать количество деревьев, виды саженцев и получить контакты координатора.

В целом с начала 2020 года до конца сентября в Нижегородской области высажены саженцы на площади 4284 гектара (92% от плана): это порядка 17 млн деревьев. Вместе с проведением акции "Сохраним лес" лесовосстановление проводится силами специалистов профильного департамента и соответствующих служб, с привлечением школьников, студентов и всех желающих. Также департамент лесного хозяйства принял в этом году участие в акции "Сад Победы", которая проводилась в стране в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: на 75 лесных участках Нижегородской области весной был посажен лес на площади более 250 га. Кроме того, в рамках нацпроекта "Экология" проведены уходы за лесными культурами на площади более 40 тысяч гектаров.

Все лесовосстановительные мероприятия организуются с учетом санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в регионе в последние годы сложилась положительная тенденция: обеспечивается положительный баланс между выбытием лесов и лесовосстановлением.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе реализуется национальный проект "Экология", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph