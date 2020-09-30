Экс-сотрудник нижегородского минздрава получил 7,5 лет колонии за взятки Общество

Канавинским районным судом осужден бывший сотрудник отдела лицензирования управления по правовой, кадровой и ревизионной работе министерства здравоохранения региона. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области 12 октября 2020 года.

Судом установлено, что с 2014 по июнь 2017 года работник неоднократно через посредника получал взятки в сумме от 15 до 70 тысяч рублей от руководителей стоматологических клиник при лицензировании медицинской деятельности.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении преступления признал частично.

Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 1, 2 и 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Наказание - лишение свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, и организационно-распорядительных полномочий на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.