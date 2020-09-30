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Культура и отдых

Нижегородский музей Добролюбова временно закроют

12 октября 2020 09:21  [27] Культура и отдых

Фото: с сайта wikipedia.org

Нижегородский государственный литературно-мемориальный музей им.Н.А.Добролюбова временно закроют. Об этом сообщили в пресс-службе првительства региона. Это связано с подготовкой к ремонтным работам.

Музей Добролюбова теперь будет доступен только в онлайн формате:

dobrolyubov-museum.ru
vk.com/museumnad
facebook.com/museumnadnn
instagram.com/dobrolyubov_museum.

Учреждение участвует в программе по ремонту "Купеческий Нижний". Время для обновления музея и его территории выбрано не случайно: в следующем году нижегородцев ждёт сразу две знаковых даты, связанные с именем Николая Добролюбова - 185 лет со дня рождения литературного критика, поэта и публициста, а также 50-летний юбилей самого мемориального музея. Плюс в следующем году 800-летие Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Дом-музей Н. А. Добролюбова - единственный в мире музей литературного критика и писателя Николая Александровича Добролюбова. Он был открыт 13 сентября 1971 года, к 750-летию Нижнего Новгорода.

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