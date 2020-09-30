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Культура и отдых

Площадь Свободы благоустроили в Красных Баках

12 октября 2020 09:38  [1] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Благоустройство площади Свободы завершилось в рабочем поселке Красные Баки. Работы прошли в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Преображая небольшие парки и скверы в рабочих поселках и селах, мы делаем жизнь людей комфортнее, даем толчок к развитию населенных пунктов. При этом важно участие самих жителей в этом процессе. Как показывает практика, те территории, где люди сами создавали проект благоустройства, контролировали работы, становятся более комфортными и востребованными. Поэтому прошу жителей активнее принимать участие в общественных обсуждениях, предлагать свои варианты преображения территорий", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках благоустройства в центральной части рабочего поселка была сделана дополнительная пешеходная зона, на площади уложили брусчатку, установили антивандальные скамейки, урны. Появилась декоративная арка из клееного бруса с подсветкой. Стоимость работ по благоустройству составила 4,3 млн рублей.

"Ежегодно мы благоустраиваем десятки парков, улиц и скверов во всех районах области. В этом году в рамках национального проекта преобразим 129 общественных пространств и 125 дворов", - добавил Глеб Никитин.

На благоустройство из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 млрд рублей.

Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

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