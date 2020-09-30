Нижегородские волонтеры два дня ищут девочку-подростка Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Нижегородские волонтеры два дня ищут девочку-подростка. Как сообщает ПСЦ "Рысь", Алена Бастрыкина 2006 года рождения пропала на прошлой неделе. Она ушла с адреса по ул.Дзержинского в Дзержинске.

Приметы: худощавого телосложения, рост 160 см, темно-русые кудрявые волосы, карие глаза.

Была одета в черную футболку, черные брюки, бежевую куртку и серые кроссовки.

При себе у нее был черный рюкзак.

Особая примета – родимое пятно под правым глазом.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местоположении, просят связаться с правоохранителями по номеру 102 или обратиться к волонтёрам по номеру 8(831) 28-38-200.