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Происшествия

Убийце молодого человека из ночного клуба в Балахне дали 12 лет строгого режима

12 октября 2020 12:28  [56] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил мужчину, убившего молодого человека, находившегося в ночном клубе в Балахне, к 12 годам колонии строго режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд установил, что инцидент произошел ночью 30 ноября 2019 года в ночном клубе "Marburg pub". Осужденный, поссорившись с молодым человеком и "осознавая свое подавляющее физическое превосходство над потерпевшим", вывел его на улицу и ударил в висок, отчего 27-летний потерпевший упал, ударился головой об пол и потерял сознание.

Молодого человека доставили в больницу, где он скончался от отека головного мозга.

По информации РЕН ТВ, убийца - криминальный авторитет Умар Парагульгов. После случившегося он пытался скрыться, и его удалось задержать в Ульяновске. Погибший - Никита Пурин, начинающий музыкант. Конфликт произошел из-за девушки, к которой Никита подошел поздороваться, а она в это время находилась с Парагульговым.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего ч. 4 ст. 111 УК РФ) и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

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