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Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации тем, кто не может работать на удаленке

12 октября 2020 14:04  [79] Общество

Роспотребнадзор совместно с сайтом стопкоронавирус.рф подготовили ролик, в котором перечисляются краткие рекомендации по безопасности и личной гигиене на рабочем месте. Эти рекомендации необходимы тем, кто не может работать на удаленке.

Сотрудникам в офисах рекомендуется работать с коллегами в разные смены и проводить совещания дистанционно.

При передвижении по территории здания рекомендуется не касаться руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте, а также не ездить в полном лифте.

Сотрудникам офисов также следует надевать маску каждый раз, когда они покидают рабочее место во время перерыва.

Среди других рекомендаций - отказаться от совместных обедов, проводить совещания дистанционно. Кроме того, необходимо хотя бы на время отказаться от рукопожатий, соблюдать социальную дистанцию и держать рабочее место в чистоте. Рекомендуется договориться с коллегами работать в разные смены. Если есть возможность, то следует перейти на удалённую работу.

Роспотребнадзор также напомнил о необходимости оставаться дома при плохом самочувствии.

 

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