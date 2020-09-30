Банк "Открытие" предложил предпринимателям акцию "Двойная польза" Бизнес

Банк "Открытие" с 12 октября 2020 года предложил новым клиентам - владельцам малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям акцию "Двойная польза". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что в течение трех месяцев с даты открытия счета предприниматели смогут бесплатно получить обслуживание в рамках пакетов услуг "Быстрый рост" или "Свой бизнес", а также совершать любое количество межбанковских платежей сверх установленного лимита, включенного в эти пакеты услуг. Кроме того, клиентам банка будут доступны бесплатные безналичные зачисления на расчетные счета на ПУ "Быстрый рост".

Чтобы воспользоваться предложением, клиентам надо оформить заявку на открытие счета на сайте банка.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года включительно.