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Бизнес

ЛУКОЙЛ провел социальную ярмарку в Нижнем Новгороде

12 октября 2020 14:18  [50] Бизнес

Фото: пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Социальная ярмарка "ЛУКОЙЛ" прошла 11 октября на территории Нижегородской ярмарки (открытые выставочные площади). Об этом рассказали в пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

В ярмарке приняли участие социальные предприниматели и общественные организации региона. На выставочных площадях были представлены изделия из кожи, керамики, дерева, бересты и др. Кроме того, возможность представить свои изделия смогли реализовать молодые люди и дети с ограниченными возможностями здоровья. Их работы пользовались у посетителей ярмарки большим успехом. Общественные организации на вырученные деньги смогут поддержать свою деятельность и воспитанников.

Представители социального предпринимательства региона на ярмарке смогли представить на суд зрителей свои работы. По их мнению, это мероприятие для них стало "как глоток свежего воздуха".

Все участники положительно оценили организацию и расположение, оформление ярмарочных стендов, заботу организаторов, профилактические меры, и хорошее настроение, которое "царило" на площадке, отметили в ЛУКОЙЛе.

"При поддержке компании "ЛУКОЙЛ" "Социальная ярмарка" проходит во многих регионах присутствия. Я рад, что в 2020 году и Нижегородский регион получил возможность реализовать эту полезную инициативу,- отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Цель ярмарки - поддержать социальных предпринимателей, общественные организации, представить товары широкому кругу зрителей.

Кроме того, гости ярмарки сделали бесплатные фото около красочных - специально построенных ярмарочных объектов, на территории работали ростовые куклы.

Мероприятие организовано с учетом всех необходимых мер по предупреждению распространения инфекции COVID-19, добавили в ЛУКОЙЛе.

СПРАВКА:

Компания "ЛУКОЙЛ" реализует в регионах своей деятельности обширную благотворительную программу и социальные инициативы, которые являются для компании составляющей корпоративной стратегии. Одним из важных социальных проектов является проведение в регионах деятельности компании социальной ярмарки "ЛУКОЙЛ", в рамках которой социальные предприниматели, общественные организации имеют возможность представить широкому кругу зрителей свои товары, обменяться опытом деятельности, наладить деловые контакты.

В 2020 году для реализации данного проекта был выбран Нижегородский регион.

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