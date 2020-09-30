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Общество

"Т Плюс" вложит 37 млн рублей в техперевооружение трубопроводов Новогорьковской ТЭЦ

12 октября 2020 16:15  [1] Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" приступил к техническому перевооружению трубопроводов отборного пара и химически обессоленной воды Новогорьковской ТЭЦ. На проведение этих работ компания направит 36,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Проект реализуется в рамках долгосрочного договора теплоснабжения, подписанного в 2019 году между ПАО "Т Плюс" и ООО "Лукойл-Нижегородоргсинтез" сроком на 6 лет. Данный договор предусматривает осуществление поставки тепловой энергии с учетом текущих потребностей предприятия, а также перспективные потребности нового Комплекса переработки нефтяных остатков (КПНО). Реализация данного проекта обеспечит дополнительное подключение 170 т/ч в паре и 130 т/ч в химобессоленной воде.

"Благодаря этому проекту Новогорьковская ТЭЦ повысит свою эффективность за счет увеличения объема полезного отпуска и оптимизации схемы выдачи тепловой мощности ключевому клиенту", - отметил директор Нижегородского филиала Александр Фролов.

Для выполнения работ привлечена компания "Велесстрой" (г. Москва), которая привлекла на площадку ТЭЦ 80 строителей и монтажников, из них половина – иностранные специалисты. На протяжении трех месяцев они будут заниматься созданием инженерной инфраструктуры для КПНО.

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