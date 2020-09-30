Перевозчикам, у которых в транспорте пассажиры без масок, грозит штраф до 300 тысяч рублей Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородским перевозчикам, у которых в транспорте находятся пассажиры без масок, грозит штраф до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что по итогам ежедневных рейдов по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте, уже выявлено 100 нарушений и сформировано обращение в адрес МВД о привлечении юридических лиц к административной ответственности.

"Мы проводим ежедневные проверки в автобусах и маршрутках. Разъясняем людям необходимость ношения средств индивидуальной защиты. Отмечу, что водитель вправе остановить автобус и не продолжать движение, пока пассажир не наденет маску либо не покинет транспортное средство", - сказал исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

В Минтрансе также напомнили, что согласно изменениям в указ губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о режиме повышенной готовности в общественном транспорте пассажирам старше 65 лет средства индивидуальной защиты предоставляются бесплатно.

"Перевозчикам дан срок до 15 октября, чтобы обеспечить подвижной состав необходимым количеством масок для предоставления пенсионерам. Многие уже выполнили поручение. Также хотел бы призвать пассажиров быть более бдительными и иметь при себе средства индивидуальной защиты", - добавил Артем Бафанов.

"Все транспортные предприятия продолжают проводить регулярную дезинфекцию подвижного состава в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - добавили в пресс-службе.