"20 медалей завоевали нижегородские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья", - Глеб Никитин Спорт

Нижегородские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья завоевали 20 медалей (в том числе 12 золотых) после возобновления спортивного сезона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, на чемпионате России по футболу среди ампутантов, завершившемся 10 октября на нижегородском стадионе "Северный", ФКИ "Нижний Новгород" занял третье место. Первое место заняла команда "Ламан Аз" (Грозный), серебро – у барнаульских футболистов "Динамо-Алтай". За звание лучшей команды боролись 5 футбольных клубов - из Барнаула, Ижевска, Грозного, Волгограда и Нижнего Новгорода. Напомним, что ранее, на чемпионате России по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом, проходившем в конце августа в Дзержинске, нижегородские футболисты завоевали золотые медали.

Кроме того, успешно выступили нижегородские легкоатлеты на чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в Сочи (5-8 октября), завоевав 4 золотые, 1 серебряную медаль, а на чемпионате России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика) в Тамбове Владимир Самолюк на дистанции 3000 м (дистанция "кросс") занял второе место.

Также нижегородцы пополнили медальный зачет на всероссийских и международных соревнованиях по гребле на байдарах и каноэ, паратриатлону и спортивному ориентированию.

"Мне хочется поздравить наших спортсменов и пожелать удачи в новых соревнованиях. Важно, что даже в непростых условиях они смогли сохранить заряд энергии для новых побед", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Создание условий для занятий физкультурой и спортом среди всех категорий населения является одним из основных направлений проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Важно, когда спортивный объект позволяет организовывать тренировки для всех, кто любит активный образ жизни", - добавил губернатор Нижегородской области.



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В Нижегородской области развиваются все направления инклюзивного спорта: для людей с нарушениями зрения или слуха, с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, а также футбол для нижегородцев с заболеванием церебральным параличом. Государственную аккредитацию получили 5 региональных федераций по соответствующим видам спорта. Базовым в Нижегородской области является спорт для граждан с поражением опорно-двигательного аппарата. Приоритетными дисциплинами являются: плавание, футбол, легкая атлетика, настольный теннис, бочча, пауэрлифтинг.