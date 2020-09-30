СК выясняет информацию о студентах, которых заставляли ходить босиком в нижегородском колледже Общество

Фото: с сайта СУ СК России по Нижегородской области

Следственное управление СК России по Нижегородской области выясняет информацию о студентах, которых якобы заставляли ходить босиком в одном из колледжей регионального центра. Об этом сообщается на сайте управления.

Согласно информации в СМИ, хождение босиком по бетонному полу практикуется в этом учебном учреждении как наказание за отсутствие сменной обуви.

"Пришел без сменки – ходи в носках", - такого мнения придерживаются сотрудники колледжа, по словам его учениц.

Однако, преподаватели это отрицают.

По данному факту организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.