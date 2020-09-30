Настоящий снаряд времен ВОВ нашли и обезвредили в Володарском районе Происшествия

Фото: Росгвардия

Нижегородец нашел в лесу Володарского района снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.

Мужчина вызвал правоохранителей, и к нему приехала группа разминирования ОМОН Росгвардии. Обследовав найденный предмет, они выяснили, что это боеприпас времен Великой Отечественной войны с деформированным корпусом и следами сильной коррозии, представляющий опасность.

Снаряд был уничтожен на месте, где его нашли.