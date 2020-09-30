Настоящий снаряд времен ВОВ нашли и обезвредили в Володарском районе

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Нижегородец нашел в лесу Володарского района снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.
Мужчина вызвал правоохранителей, и к нему приехала группа разминирования ОМОН Росгвардии. Обследовав найденный предмет, они выяснили, что это боеприпас времен Великой Отечественной войны с деформированным корпусом и следами сильной коррозии, представляющий опасность.
Снаряд был уничтожен на месте, где его нашли.
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