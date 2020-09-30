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Происшествия

Юноша расстрелял прохожих на Бору, есть погибшие

12 октября 2020 18:28  [131] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Юноша расстрелял прохожих в поселке Большеорловское на Бору этим вечером, есть погибшие. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как пояснили правоохранители, он "вел хаотичную стрельбу". В том числе под обстрел попал рейсовый автобус.

"По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие", - добавили в управлении. По информации ряда СМИ, которые ссылаются на свои источники, погибли три человека, трое ранены, включая бабушку стрелявшего.

Полицейские устанавливают личность преступника.

В ориентировке, которая сейчас распространяется по соцсетям, говорится, что подозреваемый - Даниил Монахов 2002 года рождения, у которого в момент преступления были с собой два гладкоствольных охотничьих ружья и 40 патронов. Юноша передвигается, предположительно, либо на автомобиле KIA Ceed белого цвета, либо на Kia Spectra серебристого цвета. После произошедшего он скрылся в сторону лесного массива.

Жителей Борского района сотрудники МВД призывают проявлять осторожность. Если кому-то известны какие-либо сведения о произошедшем, а также есть видео с видеорегистраторов, правоохранители просят сообщить об этом по телефону: 8 (831) 592-27-87.

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