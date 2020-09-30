Нижегородские волонтеры усилили работу по оказанию помощи в связи с пандемией COVID–19 Общество

Волонтерский центр Нижегородской области начал активную работу по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал неравнодушных нижегородцев присоединяться к волонтерскому движению.

"Сейчас особенно важно помогать пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями. Для них в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией была введена обязательная самоизоляция. Контакт с волонтерами становится для многих людей настоящим спасением. Это не только конкретная помощь, но и общение, при котором соблюдаются все требования безопасности", - сказал Глеб Никитин.

На сайте волонтерыпобеды.рф осуществляется прием заявок от желающих стать волонтерами.

Заявки на оказание помощи принимаются от граждан, находящихся в группе риска, - ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья.

В задачи центра входят консультация граждан (в том числе юридическая и психологическая помощь для физических и юридических лиц); прием заявок на оказание помощи; помощь в покупке продуктов и медикаментов гражданам (старше 65 лет).

Волонтерский центр работает ежедневно с 9.00 до 21.00. Оставить заявку на помощь можно по телефону горячей линии: 8 (831) 410-81-10.

По информации НРО ВОД "Волонтеры Победы", всего в Нижегородской области зарегистрировано 1416 волонтеров, в Нижнем Новгороде - 783.

Ежедневно каждая группа волонтеров проходит инструктаж по соблюдению правил безопасности, разработанных Роспотребназором. У каждого волонтера проверяют состояние здоровья. Также каждому волонтеру выдают средства защиты (перчатки и маски), брендированную форму и бейдж.