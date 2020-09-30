Почти 500 человек были эвакуированы в результате пожара в доме на пр.Гагарина

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493 человека были вынуждены эвакуироваться в результате пожара в доме на пр.Гагарина. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Информация о возгорании поступила вчера, 12 октября, в 19:01. Пожар произошел в общежитии по адресу: Приокский район, пр. Гагарина, 68.
До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 493 человека, детей нет. Пожарными подразделениями спасены 15 человек. Пожар ликвидирован в 19:48. Погибших и пострадавших нет.
Площадь пожара составила 3 кв. м. Для ликвидации последствий пожара было привлечено 43 спасателя.
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