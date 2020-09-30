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Бизнес

Лесничий из Дальнеконстантиновского района рубил ели и сосны

13 октября 2020 09:00  [42] Бизнес

Лесничий из Дальнеконстантиновского района рубил ели и сосны. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 13 октября 2020 года. На данный момент он уже уволен.

Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Судом установлено, что ранее он нанял работников. В результате, было вырублено 31 дерево. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Суд назначил наказание – два года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года без штрафа, с лишением права занимать определенные должности.

Исковые требования прокурора о возмещении ущерба в размере более полумиллиона рублей удовлетворены в полном объеме.

Арестованное в ходе предварительного следствия имущество бывшего лесничего (земельный участок и дом) на сумму более 800 тысяч рублей направлено судом на обеспечение исковых требований.

Приговор в законную силу не вступил.

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