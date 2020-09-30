Конкурс "Волонтер культуры Нижегородской области" продлевает прием заявок Общество

Нижегородцы могут принять участие во втором конкурсе "Волонтер культуры Нижегородской области – 2020". Проект реализуется в рамках программы "Волонтеры культуры" федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс направлен на развитие волонтерства в сфере культуры, а также на поддержку добровольческих инициатив и проектов в Нижегородской области.

В конкурсе могут принять участие добровольцы в сфере культуры, руководители волонтерских центров и добровольческих проектов, инициативные группы, некоммерческие организации, муниципальные и государственные учреждения культуры Нижегородской области.

В этом году организаторы определили шесть номинаций: "Волонтер года в сфере культуры", "Волонтер года в сфере сохранения культурного наследия", "Волонтерский центр в сфере культуры", "Учреждение культуры, реализующее добровольчество в сфере культуры", "Проекты". Чтобы отметить вклад добровольцев в борьбу с последствиями пандемии, организаторы приняли решение также включить номинацию "Лучшая волонтерская организация/объединение в сфере культуры в рамках реализации Всероссийской акции взаимопомощи "#Мы вместе".

"Добровольцы прекрасно показали себя по многим направлениям, одно из них – это бескорыстная помощь медикам, пожилому поколению и людям с хроническими заболеваниями. Забота о культурном наследии и реализация своих проектов в сфере культуры - также очень значимые инициативы", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Например, волонтеры культуры Арзамасского района и сотрудники учреждений культуры взяли шефство над исторической достопримечательностью села Саблуково – Киреевским родником. А в Городецком районе добровольцы в сфере культуры организовали сбор школьных принадлежностей для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Таких примеров очень много", – добавил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, конкурс продемонстрирует лучшие практики волонтеров культуры в регионе.

Чтобы принять участие, необходимо до 10 ноября 2020 года отправить заявку и конкурсные материалы на адрес электронной почты: volkultnn@mail.ru. Критерии оценки и отбора участников в каждой номинации, а также утвержденная форма заявки представлены в положении конкурса.

Организатором проекта выступило общественное движение "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров Нижегородской области при поддержке регионального министерства культуры.

Напомним, программа "Волонтеры культуры" является одним из ключевых направлений национального проекта "Культура", утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Сейчас на территории Нижегородской области официально зарегистрировано более 1500 добровольцев в сфере культуры.