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Происшествия

Два человека погибли, еще двое ранены в автоаварии в Княгининском районе

13 октября 2020 10:06  [71] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Два человека погибли, еще двое ранены в автоаварии в Княгининском районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП случилось накануне вечером, 12 октября, в 19:47, на 67 км дороги Работки-Порецкое.

23-летний водитель Opel (стаж 5 лет), при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Луидор 3010.

Все участники аварии – мужчины. Двое из них погибли (30-летний и 39-летний мужчина), еще двое – госпитализированы. Это 23-летний водитель, у которого были диагностированы рваная рана лица и ушиб ноги; а также 33-летний мужчина был госпитализирован с сотрясением головного мозга.

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