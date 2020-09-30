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Два человека погибли, еще двое ранены в автоаварии в Княгининском районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
ДТП случилось накануне вечером, 12 октября, в 19:47, на 67 км дороги Работки-Порецкое.
23-летний водитель Opel (стаж 5 лет), при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Луидор 3010.
Все участники аварии – мужчины. Двое из них погибли (30-летний и 39-летний мужчина), еще двое – госпитализированы. Это 23-летний водитель, у которого были диагностированы рваная рана лица и ушиб ноги; а также 33-летний мужчина был госпитализирован с сотрясением головного мозга.
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