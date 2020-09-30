Школу-интенсив организовали для поддержки нижегородских предпринимателей Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Представители центров поддержки предпринимательства (ЦПП) и администраций организовали школу-интенсив для поддержки нижегородских предпринимателей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Мероприятие состоялось в Семенове в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По его словам, тренерами обучающей программы выступают руководители и сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства, а также региональных организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.

"Такое обучение для руководителей муниципальных инфраструктурных организаций мы проводим регулярно, рассказываем об актуальных мерах государственной поддержки, изменениях в законодательстве. Важная часть работы – обсуждение результатов работы центров поддержки предпринимательства. Руководители делятся своими достижениями, проблемами, и мы сообща находим ответы. Кроме того, выделяем лучшие практики и рекомендуем их для использования в других районах. Это позволяет повысить качество оказываемых предпринимателям услуг в муниципальных районах и городских округах", - рассказал Андрей Саносян.

"Обучение сотрудников районных ЦПП – это один из этапов при прохождении центрами сертификации. Сертифицированные центры получают субсидии на предоставление консультационных услуг, и только на базе сертифицированного центра возможно открытие окон "Мой бизнес". Эта система позволяет повысить уровень качества услуг, систематизировать работу и привести ее к единому стандарту", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Одно из предложений поддержки - возобновление софинансирования муниципальных программ развития предпринимательства.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в прошлом году филиалы центра "Мой бизнес" начали работу в 17 районах, в этом году – еще в четырех: в Володарске, Дальнем Константинове, Навашине и Семенове. До конца года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" филиалы появятся в девяти муниципальных образованиях и двух районах Нижнего Новгорода.

Напомним, в Нижегородской области, помимо центров "Мой бизнес", куда предприниматели могут обратиться лично, работает одноименный call-центр, где можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8-800-301-29-94, работает ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный.